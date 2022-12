¡Nunca es tarde! Abuelita se gradúa de la universidad a los 90 años

Se dice que nunca es tarde para estudiar y esta frase se la tomó muy en serio una mujer en los Estados Unidos.

Se trata de Joyce DeFauw, quien recientemente se graduó como economista a los 90 años, tras siete décadas de dejar atrás sus estudios inconclusos para formar una familia.

Según cuenta CNN, esta increíble historia comenzó en la Universidad del Norte de Illinois en 1951, donde ésta tierna abuelita postuló para estudiar la carrera de Economía Doméstica.

Permaneció en la institución por tres años y medio hasta que conoció a quién más tarde sería su esposo. “Fui a la escuela durante 3 años y medio, pero decidí irme después de conocerlo”, explicó Joyce.

Su matrimonio le dio tres hijos, pero enviudó tras la muerte de Don Freeman, su esposo. Posteriormente, conoció a quien sería su segundo marido: Roy DeFauw. A pesar de que le fue bien en el amor, Joyce aún sentía que le faltaba algo.

Sus hijos la alentaron

De esta manera, decidió culminar sus estudios de economía y la edad no fue impedimento. La matriarca de la familia contó que fueron sus propios hijos quienes la impulsaron a culminar sus estudios. “Estaba molesta porque no terminé la escuela y mis hijos me alentaron a volver”, apuntó.

Con el apoyo familiar, Joyce se contactó con la universidad para poder matricularse. El proceso no fue burocrático. La matrícula fue aceptada bajo la modalidad virtual. Para esto, los hijos de Joyce tuvieron que comprarle una computadora y enseñarle a manejarla. “Fue mi primera computadora. Mis hijos tuvieron que enseñarme a usarla”, subrayó Joyce DeFauw.





“Nunca se rindan”

Como todo en la vida, el proceso universitario no fue fácil. Muchas veces Joyce DeFauw pensó en dejar nuevamente los estudios porque no se acostumbraba a los quehaceres de la tecnología. Pero sus hijos fueron su soporte. “A veces se frustraba, pero yo le recordaba que todo esto era parte del proceso”, contó Dooley, uno de sus hijos.

La carismática abuelita logró superar estos inconvenientes y pudo graduarse con todos los honores. Por ello, no escatima en dejar este consejo a todos los jóvenes estudiantes. “No se rindan. Sé que puede ser difícil, pero todo en la vida tiene sus altibajos”, sentenció.