Fanáticas de Luis Miguel creen que el cantante murió y fue suplantado en 1992

En más de una ocasión, se han hecho virales teorías conspirativas sobre distintos artistas de talla mundial, uno de ellos es Luis Miguel, y es que, a través de redes sociales, una internauta aseguró que el artista habría fallecido en el año 1992 a raíz un accidente automovilístico, pero no solo eso, afirma que todo este tiempo habría sido reemplazado por un doble.

¿Luis Miguel falleció en 1992?

La usuaria de Twitter @killmyrogue publicó un post relacionado al famoso ‘Sol de México’ en donde explica que el cantante falleció en un accidente en Acapulco durante una carrera con sus amigos.

Como se recuerda, uno de sus amigos cercanos, Jorge ‘El burro’ Van Ranking, comentó en una entrevista pasada en el año 2013 que el intérprete de ‘La Incondicional’ cayó en esa época al mar, pero que todos los ocupantes del auto saltaron por las ventanas para auxiliarlo.

Es preciso mencionar, que en ‘Luis Miguel, la serie’ de Netflix se mostró el incidente, pero con la introducción de un nuevo personaje llamado Fabiola, quien decidió subirse al auto del cantante y sufrió la peor parte del accidente.

De acuerdo con la autora del hilo, esto podría tratarse a que decidieron desviar la atención sobre lo que pasó en realidad.

incluso se incluyó en el capítulo 5 de la serie original de Netflix. Nos presentan que este accidente ocurrió cuando él estaba jugando carreras de autos con sus amigos, no era nada nuevo. Pero en esa ocasión subieron al coche a una chica llamada Fabiola, que resultó ser una fan + pic.twitter.com/oYviHBnAaw — ann (@killmyrogue) April 9, 2021

Las supuestas pruebas que confirmarían la teoría

La joven presentó una serie de pruebas que confirman que, en realidad, Luis Miguel no es el mismo que antes. Un año después del accidente, el cantante lanzó “Aries” y sus conciertos no tenían el mismo impacto de antes, pues únicas canciones que tuvieron éxito fueron “Suave” y “Pensar en ti”, temas que habría grabado el artista antes de fallecer.

Asimismo, destaca que el intérprete de “Ahora te puedes marchar” dejó de hablar en italiano. Como se recuerda, la familia de parte de su madre es italiana y al comienzo de su carrera interpretaba canciones en ese idioma. Sin embargo, dejó de hacerlo después de aquel accidente.

Otro aspecto que caracterizaba al cantante era su habilidad para tocar el piano, instrumento que dejó olvidado en sus presentaciones en vivo.

Por último, la usuaria explica que el cantante de ahora 52 años se fue alejando de las cámaras, no da entrevistas, no se deja ver por los medios y ya no hace tantas presentaciones en vivo.

volvió en 1993 con un álbum nuevo que fue sumamente exitoso, titulado Aries. Pero cuando reapareció se veía más lento en sus presentaciones, y el disco estaba siendo un éxito con canciones como "Pensar En Ti" y "Suave" que se dice que fueron las últimas canciones que grabó el + pic.twitter.com/h9EmFzN5Am — ann (@killmyrogue) April 9, 2021