¡Firulais, no! Niños cargan a perrito para que no destruya piñata de cumpleaños

Los perritos se han convertido en los principales protagonistas de los videos en TikTok. Esta vez, un hermoso can se volvió tendencia en la red social china luego de ser captado intentando destruir la piñata de un cumpleaños.

Mujer viraliza un perrito con singular audio

La usuaria Gabriela Suárez (@chaparra.48) publicó en su cuenta de TikTok un video donde se puede ver a un perrito tratando de alcanzar una piñata para destruirlo y como unos niños lo cargan para que evite de malograr la fiesta.

Pero, lo que más llamó la atención del video fue el audio que lo acompañaba "atrás, p**s policías, no me toquen", el cual es sacado de la película de Soy Mclovin.

Usuarios reaccionan al video y lo hacen viral

Los usuarios de Tiktok no tardaron en reaccionar al video y reírse con la creadora. Algunos mencionaron que no era el único perrito que utilizaba el audio, ya que los animales de ese audio eran muy cómicos.

"El firulais: si saben cómo me pongo, para que me invitan", "jajajajajajajaja estaba salvando los de esa amenaza súper peligrosa y así le pagan", "Los lomitos con este audio nunca me decepcionan AJAJAJAJAJAJA" fueron algunos de los comentarios en TikTok.