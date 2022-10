Gato se hace viral en TikTok por fingir lesión en su pata para pedir comida

Miles de videos se han hecho virales en las redes sociales, pero aquellos que llaman la atención son definitivamente los de animales. Como el de un pequeño gatito, quien resultó ser un excelente actor tal igual a los de las telenovelas.

Un gato finge lesión ante su dueño

Las ocurrencias de las mascotas son únicas y muy divertidas, para su suerte, el dueño de este minino estuvo presente, razón por la cual pudo grabar en su totalidad este increíble momento que llamó la atención de miles de internautas.

En el clip que se publicó en Tiktok, se puede apreciar en el preciso instante cuando un gato se acerca a su casa y de pronto se pronto se pone a cojear, pero además, alza su pata como muestra de dolor. Pero lo que todos no sabían, es que la mascota estaba fingiendo, pues no tenía absolutamente nada.

El dueño, quien estaba grabando el video, no pudo evitar reírse ante la graciosa escena, razón por la cual decidió subirla a la red social.

El video se hizo viral en TikTok

El contenido audiovisual tiene hasta el momento 752 mil visualizaciones, 54 mil me gusta y cientos de comentarios.

"Fíjate bien la pata del gatito es mal observar no cuesta nada está un poco torcida, no te cuesta nada descarta eso en una veterinaria, se responsable", "No el gatito tiene algo Real en su patita", "se ganó el premio a mejor actor" fueron algunos de los comentarios.