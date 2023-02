George Toma, el jardinero que trabajó en todos los Super Bowl

Si amas lo que haces, nunca será un trabajo. Y eso lo sabe muy bien George Toma (94), quien ha trabajado como jardinero en todas las ediciones del Super Bowl. Sin embargo, este 2023 sería su último Supertazón. ¿Cómo empezó su carrera?

Toma es originario de Pensilvania. Según comenta, el amor por el fútbol americano es gracias a su tío, quien lo llevaba a los juegos de Eagles.

En una entrevista para TODAY, el jardinero asegura que le encanta su trabajo; sin embargo, es consciente que está lento. A pesar de ello, tiene planeado trabajar hasta donde su cuerpo dé.

“Ahora soy lento, camino con un bastón, pero tiro el bastón de vez en cuando. Me acerco al campo y me aseguro de que no haya depresiones… Me estoy haciendo viejo en este momento, y sigo aguantando todo el tiempo que puedo. Disfruto lo que hago mientras viva”, comentó al programa TODAY.

Recuerda con mucho cariño su primer partido

Conocido también como Sultán de Sod, aún recuerda con cariño su primer gran partido, hace 57 años. Y es que, desde aquella época, muchas cosas han cambiado.



“En el primer Super Bowl en el Coliseo con los Chiefs, gastamos $100 en el campo”, recordó George Toma. “Luego, después de eso, los juegos que surgieron durante los primeros 27 juegos de los Super Bowl no funcionaron en esos días, así que tuvimos que sembrar. Debíamos tener ese campo listo desde la semilla en cualquier lugar entre nueve y 14 días. Eso es todo lo que teníamos. Y no gastaríamos tal vez $500 en ese campo”, dijo.

Pero no solo eso, Tom también se animó a brindar algunas recomendaciones sobre el cuidado del césped, tras aseverar que los ensayos del medio tiempo suelen dañar el césped.

“La hierba está llorando. La hierba crece por pulgadas, pero los pies la matan. Se necesita una paliza. Lo mimamos y luego entran estos monstruos y lo pisotean, y debemos cepillarlo y romperlo de nuevo y cosas así”, expresó.