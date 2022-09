¡Gracioso de raro! Mujer recibe a los invitados de su cumpleaños con ataúd y testamento en mano

Algunas celebraciones de cumpleaños han demostrado que la creatividad no tiene límites y que cualquier tipo de temática puede llegar a convertirse en festejo. En esta ocasión, una joven decidió celebrar su cumpleaños eligiendo una curiosa temática, es así que cuando los invitados comenzaban a llegar, ella se encargaba de recibirlos dentro de un ataúd. Cabe resaltar que todo el lugar se encontraba decorado de negro y las luces eran tenues, como las que utilizan en los velorios.

Asimismo, los vestuarios que llevaban los presentes eran de color oscuro y en el clip compartido se puede observar el preciso momento en el que leen el testamento y posteriormente a la joven saliendo del féretro para dar iniciar a la celebración.

Usuarios se mostraron sorprendidos con temática elegida

El material audiovisual, que viene generando todo tipo de reacciones, se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 600 mil visualizaciones, más de 80 mil likes y casi mil comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“JAJAJAJAJAJA NO INVENTEN, LA MEJOR TEMÁTICA”, “Necesito eso, necesito vivir mi funeral, porque literalmente no lo voy a vivir”, “El universo: Tu lo manifiestas yo lo cumplo”, “JAJAJA que buena forma de saber quién vendría a mi funeral”, “¡Ame la temática! Pero realmente tuve escalofríos”, “Es el alma que se quería despedir de una forma icónica”, “Jajajaja se ve bien chido, pero me da miedo manifestarlo”, “Ya estuvo. Ya sé qué haré en mi cumpleaños, premio doble si se hace realidad”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.