Guatemalteco prueba por primera vez el ceviche peruano y su reacción se vuelve viral

Si hay algo que en lo que el Perú destaca a nivel mundial, es, sin, lugar duda por su gastronomía. Y es que, la gran diversidad de platillos que existen en nuestro país llama la atención de miles de personas en todo el mundo, como el caso de un señor de Guatemala, quien se animo a probar por primera vez el ceviche peruano.

Cuando el hombre pudo saborearlo, quedo impresionado y satisfecho con lo delicioso que estaba. El video de su reacción se hizo tendencia en las redes sociales.

'Está riquísimo'

El influencer guatemalteco 'Latin King' (@latin_king9) decidió comer un ceviche peruano y difundir la reacción por sus redes sociales, sin pensar, que terminaría perdidamente satisfecho, enamorado e impresionado de la comida peruana.

Cabe recalcar, que el hombre no dudó en ‘meterle el diente’ al plato bandera, pero apenas lo saboreó, se detuvo por unos minutos para elogiar su indiscutible sabor.

"Esto es riquísimo. Hay razones para que el ceviche peruano tenga tanta fama. La sazón que le dan, el sabor que tiene es riquísimo", destacó el señor mientras seguía comiendo.

El video fue subido a su cuenta personal de TikTok, en donde ya cuenta con 643 mil reproducciones y 45.9 mil 'me gusta'.

"El señor lo come con unas ganas que ya me dio devuelta hambre", "Yo mirando, tragando mi saliva", "Asu se me hizo agüita la boca", fueron algunos de los comentarios destacados en el video.