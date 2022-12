Hincha argentino se tatuó todos los resultados de su selección en el Mundial y es la sensación de las redes

Miles de aficionados argentinos se encuentran contentos con la obtención de la tercera estrella en el Mundial Qatar 2022.

Pero, uno de ellos superó todos los límites. Gonzalo, como se llama este joven, decidió tatuarse cada uno de los resultados obtenidos por la Scaloneta en el torneo, desde la fase de grupos hasta la final contra Francia.

Sin embargo, su mejor amigo no estaba de acuerdo con su decisión, inclusive lo tildó de loco. Aunque, al final ambos, festejaron el triunfo de la albiceleste.

El tatuaje de Gonzalo

Gonzalo De Santis se ha hecho conocido en todo Argentina por tatuarse todos los resultados de Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Su locura inició el 1 de diciembre, y desde ese entonces las redes sociales no paran de mencionarlo.

Leandro Cordasco, su mejor amigo, le había preguntado si había consumido alguna sustancia ilícita para hacer semejante locura, pues apenas iniciaba una nueva ronda en el torneo, teniendo en cuenta el nivel mostrado en la Fase de Grupos, nada hacía presagiar que Argentina sería campeona del mundo.

Afortunadamente para Gonzalo, la Scaloneta logró cosechar buenos resultados hasta la Albiceleste llegó a la final.

El medio Telefe Noticias le preguntó que lo llevó a hacer esta locura.

"Me lo hice después de la fase de grupos. Se habló un día antes con el tatuador, me mandó un mensaje que tenía turno y me dijo: '¿Que va a hacerte? No sé, déjame pensar. Me voy a hacer eso, me dice vos decís'. Yo recontra digo, así que bueno nos mandamos", respondió.

Con la obtención de la tercera estrella, su tatuaje ha sido completado, por el cual se ha ganado miles de 'likes' y reproducciones gracias a que Leandro lo subió un video de él a su cuenta de TikTok.

"Falto la copa", "Rey total", "Te ganaste el respeto de todos", son solo algunos comentarios que dejaron los usuarios en el clip.