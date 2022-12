Hinchas argentinas veían el partido de Argentina vs. Francia y se va la luz en plena definición por penales [VIDEO]

El dicho “hay que tener cuidado con lo que se desea” quedó aplicado en un video de TikTok, en el que se ve a dos jóvenes argentinas ver el partido de Argentina vs. Francia. Una de las muchachas no podía con los nervios y empezó a llorar en la tanda de penales pidiendo a gritos no ver el desenlace cuando de pronto se fue la luz.

Hincha argentina: “No quiero ver”

A través de TikTok , la usuaria @joa.quii publicó un video de ella y su amiga viendo la final del Mundial Qatar 2022.

Las jóvenes de nacionalidad argentina estaban con sus respectivas camisetas y habían colocado una cámara para grabar sus reacciones y publicarlo en sus redes sociales. Sin embargo, nunca imaginaron el bochornoso episodio que pasarían.

En el clip se ve a una de ellas con los nervios al tope y el llanto descontrolado cuando se anuncia la tanda de penales entre Argentina vs. Francia.

Por otro lado, estaba su amiga, quien, a diferencia de ella, se le veía serena y con los ojos fijos en el televisor.

“Ay no quiero ver, no puedo ver”, se le escucha decir a primera joven, quien agacha su cabeza y se tapa la cara con las manos de la desesperación.

Como si tuviera un genio al lado que le cumpliera los deseos, inmediatamente, al término de estas palabras y cuando el comentarista anunciaba el penal pateado por Lionel Messi se corta la luz.

“Noooo”, gritaron ambas jóvenes, quienes se levantaron de sus sillas y entraron en trance al no poder ver la definición.

Se enteran del resultado final

En un segundo video se ve a las jóvenes enterarse que Argentina había ganado el Mundial Qatar 2022 y celebrar con mucho entusiasmo.

“No quiero ver, la vida: bueno *corta la luz”, “Bueno no querías ver no viste”, “Fue culpa de la que decía que no quería ver”, “A mí también se me cortó la luz, como la sufrí dios”, “Yo soy la que llora y mi mamá es la tranquila”, “Hay que tener cuidado con lo que uno desea”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

