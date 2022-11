Hombre gana la lotería y busca el amor para compartir su fortuna

¡Afortunado en el juego, pero desafortunado en el amor! El ganador de una lotería alemana aún se encuentra soltero y sigue buscando una compañera para compartir su fortuna.

En busca del amor

Se trata de Kursat Yildirim, originario de Dortmund, Alemania, quien se encuentra en la búsqueda del amor a sus 41 años.

A pesar de haber ganado la lotería alemana valorizada en 9.927.511 euros, el hombre ha afirmado que no tiene suerte con las mujeres y su caso se ha viralizado en las redes sociales.

“Ella puede ser rubia o morena, no me importa. Solo quiero enamorarme. Busco una mujer a la que le encante viajar y que esté lista para formar una familia conmigo... Necesito una mujer en la que pueda confiar sin importar lo que pase”, comentó el hombre para el diario Bild de Alemania.

No todo lo que brilla es oro

Sin embargo, Kursat ha indicado que muchas personas con las que perdió el contacto se acercaron nuevamente a él con interés por su dinero. "Puedo cuidarme muy bien. He tomado precauciones. El dinero está en buenas manos", precisó.

"El 90% está celoso y piensa que no merezco esto, pero no me importa. Créeme, nunca olvidaré de dónde vengo. Soy de clase trabajadora. Nunca me convertiré en una persona arrogante", recalcó.

A pesar de las malas experiencias, Kursat no se arrepiente de haber dado a conocer su suerte, y espera que la mujer que conozca pueda ser una buena compañía.

También ha demostrado ser un hombre con un gran corazón, pues a raíz de su suerte, ha transferido dinero a su familia y hermanos, e incluso ha señalado que le encantaría ayudar a los niños en África.