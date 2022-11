Hombre llega a velorio de su madre vestido de payasito y escena conmueve las redes sociales

La mayoría de los videos virales que hay en Internet, por lo general, son los que te sacan alguna sonrisa. Sin embargo, existen algunas excepciones, como es el caso de un hombre que fue al velorio de su madre vestido de payasito.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó cientos de comentarios.

Payasito se hace viral por ir al velorio de su madre

El trabajo de un payaso es hacer reír a la gente; sin embargo, muchos sufren en silencio. Ese es el caso de un payasito, quien fue al velorio de su madre.

En las imágenes, compartidas en las redes sociales, se puede ver cómo el animador llega al velorio lleno de colores, a diferencia del resto que estaba vestido de luto. El hombre llegó con flores y globos en la mano para dejarlos en el ataúd de su madre.

El payaso, en su discurso, agradeció a su madre porque fue ella quien le inculcó este oficio. “Por ti, todo lo hemos hecho, hemos batallado. Tú me diste este don de hacer reír a la gente. Te extrañaré muchísimo”, dijo el hombre.

El video es muy emotivo y ha hecho que miles de personas se conmuevan en redes sociales. Las imágenes fueron publicadas en la cuenta de TikTok del payaso y no ha tardado mucho tiempo en hacerse viral. Hasta el momento lleva dos días de haber sido publicado y tiene más de un millón de reproducciones.

Las redes sociales le mostraron su apoyo

Los usuarios en redes sociales se quebraron y no dudaron en mostrarle su apoyo al payasito. “Les juro que me dolió hasta el alma”, “Yo ni siquiera podría hablar, muchas fuerzas y un abrazo debe ser muy difícil perder al ser q te tuvo en su vientre cuidó y educó”, “Lloré, por que sentí como si fuera mi mamá la que estuvo ahí, no estoy listo para eso”, fueron algunos de los comentarios que se pudo leer en la publicación.