Hombre rompe llanto tras recibir oso de peluche con la voz de su esposa fallecida

El fallecimiento de un ser querido es un proceso difícil de afrontar y más aún cuando se trata de tu compañera de vida. En esta ocasión, un hombre recibió un regalo muy especial por parte de un familiar y, tras descubrir lo que era, rompió en llanto.

En clip compartido por @claudiayukari, tiktoker originaria de México, se observa a una familia en una reunión en la que se encontraban celebrando un cumpleaños. Todo parecía fluir con normalidad, hasta que uno de los familiares le obsequió un regalo especial al protagonista de la historia.

El regalo emotivo a un hombre que perdió a su esposa

En las imágenes, se puede ver al cumpleañero muy tranquilo y feliz; sin embargo, su expresión cambia de inmediato al abrir una bolsa de regalo, la cual contenía un tierno oso de peluche. Al inicio parece estar alegre, pero luego le avisan que tiene que abrazarlo para que pueda emitir un sonido.

Cuando el hombre se acerca tímidamente al peluche, escucha en silencio el sonido que emite y al notar que era la voz de quien en vida fue su esposa, rompe en llanto.

Internautas se mostraron conmovidos con la escena

El video se volvió viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 7 millones de visualizaciones, más de 700 mil likes y casi 16 mil comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Que hermoso y conmovedor regalo”, “Terminé de ver el video con un nudo en la garganta, muchas fuerzas”, “Se me partió el alma, no hay palabras. Un fuerte abrazo señor”, “Las personas que se aman así no deberían de separarse”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.