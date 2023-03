Influencer mexicano recomienda a sus seguidores no estudiar: “Aprendan en la calle”

Para muchas personas estudiar es sumamente importante puesto que ayuda a mejorar tus habilidades y te permite ampliar tus horizontes. Sin embargo, las celebridades de redes sociales suelen tener una opinión diferente al respecto. Como es el caso de Poncho de Nigris, un influencer y presentador mexicano.

La polémica opinión de Poncho de Nigris

Poncho de Nigris no deja de estar en el centro de la polémica. Semanas atrás, el empresario mexicano fue víctima de las críticas cuando anuncio que vendería embriones con su ADN para “mejorar la raza”. Esta vez, De Nigris dio una controversial opinión en elq que restaba importancia ir a la escuela.

A través de su Twitter, el influencer aseguró que tener buenas calificaciones no aseguraba el éxito en el futuro. Por lo mismo, aconsejó a sus seguidores aprender con la práctica. “Estudien lo básico, en la calle y en la práctica es donde aprendes en realidad los esquemas y las estrategias de negocios”, escribió el mexicano.

La respuesta de sus seguidores

Asimismo, Poncho De Nigris puso como ejemplo a algunos de sus compañeros que eran bien aplicados, pero en la actualidad tenían problemas económicos. “Tengo muchos compañeros que sacaban puro 100 y ahorita están bien jodidos, y los distraídos de 6 o 7 veo muchos con sus empresas triunfando”, acotó.

Su opinión no pasó desapercibida y recibió no solo críticas, sino también muestras de apoyo. “No importa lo inteligente que seas si no eres listo para lo que importa”; “Se pueden hacer las dos cosas”; “En general sí les va mejor a las personas que tiene la capacidad de seguir estudiando”; “No fomentes que dejen de estudiar, destruyes la base de una sociedad con valores”, fueron algunas opiniones de los usuarios.