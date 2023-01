Influencer que criticó la calidad de los modelos de una marca conocida de ropa borró su video: "Tuve que desactivar mi TikTok"

La plataforma de TikTok volvió a ser espacio de debate luego de que una influencer peruana llamada Valeria González (@valegoonzz) realizara un vídeo criticando la calidad de las prendas de la marca adidas, ofrecida en una tienda por departamentos.

El clip, que se realizó en las instalaciones de la tienda, mostró cómo la joven enfoca los detalles que le parecen sospechosos de cada prenda, como los estampados, el tipo de tela que se usan, los diseños y demás.

Comentarios sobre la calidad de las prendas

Asimismo, Valeria señaló que le parece imposible que la marca adidas realice este tipo de prendas en sus fábricas por el poco cuidado que se ve en los detalles. Además, comparó el precio con la calidad de la ropa, y lo consideró como una estafa.

Influencer que criticó la calidad de Adidas en tienda comercial borró su vídeo de redes

Usuarios también encuentran extraño las prendas en venta

El vídeo acumuló más de un millón de visualizaciones y ha generado debate entre los cibernautas: “Ojalá Adidas vea este video y haga algo al respecto”, “Pensé que era la única que rajaba, que un poco de 20 soles en Gamarra tenía mejor calidad que uno Adidas en Falabella”, entre otros.

“Es mi percepción y las personas también me confirman que hay algo extraño ahí. Yo no sé si es estafa, pero mejor váyanse a una tienda de la marca”, fue la frase que colocó la creadora de contenido en la descripción del video.

Finalmente, Valeria decidió borrar el vídeo por motivos desconocidos, sin embargo, subió uno nuevo en donde pidió ayuda a sus seguidores: “Tuve que desactivar mi TikTok anterior… quisiera me ayuden a verificar si mi teoría era correcta o no, los leo y me comunicaré con quienes puedan ayudarme”.