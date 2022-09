Intentan sacar a un hombre con su perrito en el Metropolitano

Desde que se instaló el servició del Metropolitano, muchos pasajeros han logrado desplazarse de distrito a distritos en menos tiempo.

Unos lo usan para llegar temprano a su centro de trabajo o casa de estudio, mientras que otros lo emplean para -simplemente- movilizarse.

Lamentablemente, el servicio - ciertas veces- deja mucho que desear, ya sea por la afluencia del público o por las acciones de los trabajadores.

En los últimos días se hizo viral un video donde se puede ver a un señor cargando a su mascotita en uno de los buses del Metropolitano y quien era sacado por unos colaboradores del servicio. Aquí la historia.

Total Indignación

Parecía un día tranquilo para los pasajeros de una de las unidades del Metropolitano, cuando en una de las estaciones un hombre subió con su cachorro cargado en uno de sus brazos. Esto llamó la atención del personal de seguridad y rápidamente fueron tras el hombre. Una vez que lo encararon le exigieron que saliera del bus por llevar al animal.

El pasajero no quería bajarse pues aludía que no estaba molestando a nadie y solo tenía a su perro así para no incomodar al resto, pero la respuesta de los trabajadores era negativa. Eso calentó los ánimos del resto de personas en el vehículo y salieron en defensa del hombre, uno de ellos fue un señor que llevaba una mochila.

El video fue subido por el usuario de TikTok llamado "nyamyan" y se volvió viral en dicha plataforma.

Los usuarios lo defienden

"Que bueno que la gente lo apoye", "Que puede hacer un perrito indefenso", "Y cuando dejan que la gente viaje apretada ahí no dicen nada, ahí se olvidan de poner orden", son algunos de los comentarios que se pueden leer donde defienden al señor y su mascota, mientras critican a los trabajadores del Metropolitano.