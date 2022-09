Jefa le quita silla a sus trabajadores y los hace trabajar 8 horas paradas

Una joven utilizó su cuenta de TikTok para denunciar los maltratos de su jefa. A través de un video, indicó que les quitó las sillas y los hizo trabajar parados durante ocho horas. La historia se hizo viral en las redes sociales.

Usuaria expone a su jefa en TikTok por medidas extremas

La usuaria de TikTok @anniegushh se animó a compartir una terrible anécdota en su centro de trabajo. 'Annie' contó las extremas medidas que su jefa tomaba para que ella y sus compañeros desempeñaran su labor. "Mi jefa me quitó la silla y quiere que permanezca parada por 8 horas, porque se ve bien", "Adivinen quien ya no trabajará más aquí", indica la mujer en el texto del clip.

Pero, no contenta con ello, la jefa también le habría prohibido usar el baño y su teléfono celular, obligándola a renunciar.

De inmediato, Annie se hizo tendencia en TikTok y, a pesar de no haber revelado el lugar donde trabajaba ni el el nombre de su jefa, recibió el apoyo de los internautas quiénes también se mostraron indignados









Un debate en los comentarios

La ola de comentarios no se hizo esperar y ocasionó un debate en el video, pues algunas personas indicaron que la jefa de Annie era cómo muchos jefes, que "solo les interesa la producción y no los empleados".

"Trabajaba en un hotel como ese. pero la broma es para ellos, todos nos sentamos en los mostradores cuando no había nadie alrededor. Tuve que conseguir una nota de dr para un que me den una silla", "¡Espera, mi jefe acaba de intentar hacer esto! Le dije que no voy a soportar todo mi turno. Suspiró, dijo que le diría a la empresa que tengo una nota del médico." fueron algunos de los comentarios

Otros comentarios normalizaron el abuso de la jefa e indicaron, que trabajar parado era algo muy común y que incluso existían jornadas de 10 horas.

"Me levanto 10 horas al día en mi trabajo duele al principio pero te acostumbras", "Me levanto 8 horas y la verdad ya me acostumbré".