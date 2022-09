Joven encuentra a su perro destrozando sus figuritas del Mundial

En internet podemos ver videos de todo tipo. Los más virales suelen ser los de bebés o los videos en los que salen mascotas. Precisamente de estas últimas trata el video que se ha hecho viral en redes sociales.

Jóven sorprende a su mascota

La fiebre por el mundial de Qatar 2022 está a la orden del día y muchos niños, jóvenes y hasta adultos ya están esperando a que sea diciembre para que comience. Mientras tanto, se están entreteniendo de otra manera.

Desde hace unos días, se puso a la venta el álbum oficial del mundial y varias personas ya lo adquirieron. Pese a que muchos consideran que el precio es un poco elevado a diferencia de años anteriores.

Como el caso de un joven, quien decidió comprarlo, sin pensar, que su querida mascota mordería todas las figuritas.

En el clip subido a la red social Tiktok por el usuario @joseluisuribeochoa, se puede apreciar como el chico se sorprende al ver a su perro con los stickers en el hocico y el álbum totalmente destrozado.

"O sea usted no puede ver al papá contento, usted no sabe la ilusión que es para mí tener el álbum y llenarlo. Cómo porqué me dañó los sobres", fueron sus palabras.

Se hizo viral



La publicación se hizo viral en cuestión de días y hasta el momento cuenta con 903 mil visualizaciones. Además de eso, tiene miles de comentarios por parte de los usuarios, quienes indicaron que la escena mostrada es muy tierna, por lo que debe de disculparlo.

"Te quería ayudar abrirlos jajaja", "Mi precioso, lo que sucede es que el no pudo contener su emoción por destaparlos", "Seguro no le gustaron los jugadores", fueron algunos de ellos.