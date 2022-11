Joven enloquece al pensar que se cruzó con Bad Bunny en un bus de transporte público

La fiebre por Bad Bunny no para. Miles de fans están esperando con ansias el día de su concierto, pero en Argentina ya pudieron disfrutar de los mejores temas del artista urbano del momento. Sin embargo, una muchacha aseguró haber visto al boricua en un bus de transporte público.

No obstante, todo se habría tratado de una confusión con otro pasajero. La foto fue subida a las redes sociales, donde ya es viral en distintas plataformas, generando toda clase de comentarios por parte de los cibernautas.

¿Bad Bunny en el bus?

El pasado viernes 4 de noviembre, Bad Bunny pudo ofrecer su primer show en Argentina, pero horas antes de su gran concierto en Buenos Aires, salió una curiosa fotografía en Twitter que generó revuelo. Resulta que una muchacha había abordado un bus y pensó que había encontrado al cantante puertorriqueño.

Ante ello, la usuaria llamada Tiziana Graziano y decidió subirla a su cuenta con el siguiente mensaje: "Me crucé con Bad Bunny en el 202 (línea del bus). No lo puedo creer". En la imagen se puede apreciar al supuesto rapero con unas gafas de sol puestas, pero parecía que pronto bajaría en su paradero.

Dicho tuit superó los 190 mil 'me gusta' en la red social, por lo que muchas personas se sorprendieron con lo que había visto en la publicación. Aunque, el medio de prensa argentina Crónica pudo comprobar que se trataba de un pasajero que era idéntico al artista de Puerto Rico. "Yo me topé con Keanu", "Yo me lo crucé en un patio cervecero, se sacaba fotos con todo, un capo el Bad Bunny". "Que humilde Bad Bunny yendo a tomar unos mates a la Plaza Italia", fueron algunos de los divertidos comentarios que dejaron los usuarios.

ME CRUCE A BAD BUNNY EN EL 202!!! NO LO PUEDO CREER pic.twitter.com/sLteslSneM — tizigra (@TIZIANAGRAZIANO) November 4, 2022