Joven hace bailoterapia desde el balcón de su casa para no pagar clases: “Ahorro es progreso”

La joven no quiso unirse a las mujeres en el malecón y decidió seguir las clases desde el balcón de su casa.

Hacer actividad física puede mantenerte saludable; sin embargo, ir al gimnasio o tomar clases de baile puede significarte un gasto.

Y esto lo entendió muy bien una joven, quien decidió participar de una clase de baile pero desde su balcón.L

a escena se volvió viral en TikTok y generó los comentarios hilarantes de los usuarios.

Mujer toma clases desde el balcón

Arturo Velarse, con usuario @captainxanxo en TikTok, grabó a su novia en medio de sus clases de bailoterapia en el balcón de su casa.

“Cuando a tu novia le gusta hacer bailoterapia, pero no pagarla”, escribió Velarse en el video.

En las imágenes, se puede ver a la joven bailando en su terraza mientras mira hacia la calle donde -justamente- un grupo de mujeres toman clases con un instructor.

Más tarde, en los comentarios, el novio aclaró que su novia tomaba clases desde su balcón porque le daba pereza salir a la calle y no por falta de dinero.

La respuesta de los usuarios

Como era de esperar, el video no tardó en hacerse viral. Antes del cierre de la nota, superaba las 1.4 millones de resproducciones y las centenas de comentarios.

"Es en el malecón, las clases están a un sol", “Hoy en ‘Tacaños extremos’”, “Me recordé de la vez que no tenía dinero para pagar un tour por el museo, así que me puse al final del grupo”, “Ahorro es progreso”, “La comprendo, en especial mi razón sería no socializar”, “Desde tu casa puedes ver la clase, eso esta muy bien”, comentaron algunos internautas.