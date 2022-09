Joven le pone candado a su pastel para que nadie en su casa se lo coma

Cuando vives con una familia numerosa, es muy común pasar algún malentendido, o en el peor de los casos, se ha normalizado que los productos que compren los integrantes de la casa se autodenominen “propiedad de todos”.

Por eso frente a este problemática, un joven tomó medidas extremas para que nadie se comiera su dulce, razón por la cual decidió ponerle un candado.

Pastel encadenado

La usuaria @melissaarteagazurita subió a Tiktok un video en donde se podía apreciar el momento en donde abre la refrigeradora y encuentra un pastel totalmente encadenado.

El postre resultó ser de su hermano, quien tomo esta drástica decisión para no invitarle nada a nadie, pero además, mantenerlo sano y salvo.

“Hasta donde llega esta gente … hermanos tacaños”, afirmó la chica.

Internautas agradecen la idea.

La graciosa situación ha generado múltiples reacciones entre los internautas, quienes no solo agradecieron la idea, sino también la consideraron excelente.



“No había pensado eso que buena estrategia”, “Como no se me ocurrió antes”, “Gracias por tan buena idea”, “Tomando nota para ponerlo en práctica”, “Lo tomaré en cuenta por que mi hijo menor no respeta de quien sea el cumpleaños”, “Yo cuando llevo comida a la casa”, “Ahora ya se cómo hacer para que no lo toquen” “Cuando conoces a tu gente”, se lee entre los comentarios.