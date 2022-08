Los padres dan todo por sus hijos. Y un joven, conciente del esfuerzo que ha hecho su progenitor para cuidarlo y protegerlo, no tuvo mejor idea que recompensarlo con un increíble gesto que se ha vuelto viral en TikTok.

En el video, se puede apreciar como Marcos Sánchez le dice a su papito que tenía una sorpresa para él. Grande fue la emoción del señor cuando ve a su hijo entrar a su cuarto con un televisor nuevo.

El clip se viralizó en cuestión de minutos. Ya cuenta con -aproximadamente- 4 millones de visualizaciones, 300 mil likes y casi 2 mil comentarios. “Su reacción me dio ganas de llorar por lo feliz que estaba”, “Yo estaba ahorrando para comprarle su tv, pero el tiempo me ganó y mi viejito partió al cielo”, “Los padres siempre se merecen lo mejor del mundo”, “Que lindo!! Disfruta mucho con tu papá”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

El desenlace de una tierna historia

Tras recibir una de las mejores sorpresas que podía imaginar, el padre del joven no dudó en alegrarse y agradecerle por el increíble gesto. Sin embargo, no todo podía salir bien: la cómoda para poner el nuevo televisor es muy pequeña. Por ello, no tuvieron mejor opción que poner el artefacto en el piso.