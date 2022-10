Joven llevó su laptop al concierto de Daddy Yankee para trabajar mientras esperaba el inicio del show

Hay miles de anécdotas y momentos curiosos que fueron captados durante la visita de Daddy Yankee a nuestro país. Uno de ellos tuvo a una joven como protagonista. La muchacha llevó su computadora portátil al evento para continuar con su jornada laboral mientras esperaba el inicio del show.

Su amiga registró el peculiar hecho y lo subió a su cuenta de TikTok. En tan solo pocos minutos, el clip ya se ha vuelto en viral.

La responsabilidad, ante todo

Entre las ocurrencias y anécdotas que dejó las dos noches de concierto de Daddy Yankee en el Perú, se pudo conocer la historia de una usuaria que llevó su laptop al Estadio Nacional para seguir haciendo sus labores mientras esperaba a que el show empiece.

Según lo que contó su amiga llamada Breiby ('@breiby_'), la joven estuvo desde temprano en el recinto deportivo para que así pueda encontrar un buen lugar en la tribuna. Su compañera también llegó en el mismo horario, pero no podía dejar su trabajo, así que trajo su laptop.

Todavía faltaba mucho tiempo para que el show inicie, así que aprovechó las horas que faltanban para acabar su labor. Mientras ella estaba concentrada en su computadora portátil, el resto de los asistentes del lugar la miraba con sorpresa. No obstante, al final ambas mujeres pudieron disfrutar de los mejores éxitos musicales del 'Big Boss'.

El video sería publicado en TikTok, el cual ya cuenta con 36 mil reproducciones y más de 2 mil 'me gusta'. "Como lo hiciste si ni Internet hay... pasa el truco", "Me representa", "No la juzgo, yo entré a clases y di mi examen en el concierto", fueron algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas.