Joven llora al recibir las zapatillas de Bad Bunny como regalo de Navidad

Una fanática de Bad Bunny se emocionó hasta las lágrimas tras recibir las zapatillas que tanto había estado buscando. Sus seres queridos decidieron sorprenderla con el regalo la noche de Navidad y su reacción conmovió a miles de internautas.

Joven llora por las zapatillas de Bad Bunny

En el video se puede ver como la protagonista de la historia rompe una caja de regalo. Al descubrir que eran las zapatillas Adidas del cantante Bad Bunny, no pudo evitar emocionarse y empezar a llorar.

La joven llamada Lucía compartió en su cuenta de TikTok @lusssyyyy la historia detrás de su reacción. Y es que su amor por Bad Bunny viene de hace años, pues su música la ha ayudado en los momentos más difíciles de su vida.

Asimismo, aseguró que había querido las zapatillas desde hace mucho tiempo, pero no había podido comprarlas debido a la falta de dinero.

“Cuando lanzaron las zapatillas participé en el sorteo y tuve la gran suerte de que me tocaron, pero no tenía dinero en el banco para pagarlas, cuando me enteré solo podía llorar y me hice a la idea de que jamás tendría sus zapatillas en mis pies, ya que no podía permitírmelas, pero Papá Noel tenía otros planes. Estoy tan agradecida que no puedo ni expresarlo”, escribió en la descripción del clip.

Joven recibió el apoyo en redes sociales

El video no tardó en hacerse viral y actualmente tiene 461 mil reproducciones en TikTok. Asimismo, cientos de usuarios se sintieron identificados por su fanatismo por Bad Bunny y la felicitaron por el grandioso regalo.

“Me alegro mucho por ti, Bad Bunny es un sentimiento”, “La gente no entiende lo que es Bad Bunny para nuestra generación”, “Lloré con tu video, Bad Bunny también me ha salvado de mis peores días y entiendo ese sentimiento”, comentaron los seguidores.