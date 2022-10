Joven malogra cajero automático luego de ingresar su tarjeta por donde salen los billetes

La popular plataforma TikTok no para de sorprender a más de uno con sus divertidas ocurrencias. Esta vez, una joven decidió retirar dinero de un cajero automático, pero cometió un grave error que malogró la máquina.

En el clip, compartido por @beatrizkreuz, se puede observar el preciso momento en el que un trabajador del banco se encuentra sacando la tarjeta de la muchacha luego de que la ingresara por la rendija incorrecta.

Cabe resaltar que, antes de que pueda recuperar su tarjeta, la protagonista del incidente entró en pánico porque había personas detrás de ella esperando para poder retirar dinero; sin embargo, esto no fue posible porque el cajero terminó averiado.

Usuarios no dudaron en burlarse de lo sucedido

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 6 millones de visualizaciones, más de 140 mil likes y casi 400 comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Hay que llevarla más seguido para que practique jajaja”, “Comencé a reír, pero también me creo capaz de hacerlo”, “Todo por no leer correctamente jajaja”, “Nunca habría imaginado que hay gente que puede hacer eso”, “Aquí si me puedo reír porque efectivamente nunca sería yo, pero mi hermano sí”, “Mmmm no es muy tecnológica que digamos”, “No entiendo cómo pasa eso si se ilumina la rendija por donde se ingresa la tarjeta”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.