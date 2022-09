Joven perdió a su novio, pero sigue escribiéndole mensajes al WhatsApp todos los días

La pérdida de una persona cercana es irremediable y más cuando se trata de tu compañero de vida. Este es el caso de una mujer que viene conmoviendo a miles de usuarios en TikTok, luego de que compartiera un video donde se puede observar cómo le habla a su novio ya fallecido.

El joven habría perdido la vida tras sufrir un accidente en motocicleta, pero su novia aún no está dispuesta a aceptar la noticia. La mujer quiso compartir su experiencia y decidió hacerlo a través de un video que tiene como descripción: “Ya es un mes desde que te fuiste. Aún sigo sin asimilarlo, me duele mucho tu partida”.

@ashlypuccio Ya es un mes desde que te fuiste :/ Aún sigo sin asimilarlo 🥹 me duele mucho tu partida… te amo mi cochinito , apestoso , hermoso , cosita bonita 🥺❤️‍🩹 ♬ sonido original - .....

En las imágenes se pueden ver las conversaciones que tenían ambos antes de la tragedia; sin embargo, luego ella sigue escribiéndole a pesar de que no recibirá respuesta alguna. No obstante, muchos usuarios comprendieron la situación, mientras que otros le piden que enfrente la realidad.

Internautas se mostraron conmovidos

El material audiovisual, que viene generando todo tipo de reacciones, se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 200 mil visualizaciones, más de 13 mil likes y casi 300 comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Yo hago lo mismo mi mujer falleció hace casi dos meses y aún no puedo asimilarlo”, “Créeme si te digo que en ese momento las lágrimas caen por sí solas”, “Trata de dejarla ir, no te rindas, tú puedes salir de ese vacío”, “Yo no podría si me pasará algo como lo que usted está pasando, Dios la acompañe en todo este momento”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.