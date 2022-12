Joven presentó a su novio con otro nombre para ver si su papá la delata: "Qué vergüenza me haces pasar"

En las últimas horas, se ha hecho viral un video donde una chica le hace una broma a su papá al momento de presentarle a su novio.

La situación fue muy comentada en las redes sociales y generó cientos de comentarios.

Hija engaña a su papá con el nombre de su novio

La historia empieza cuando una joven queda con su papá para presentarle a su pareja. Sin embargo, se le ocurre la idea de hacerlo con otro nombre para ver su reacción.

Según cuenta la usuaria, su papá sabía que su novio se llamaba Andrés; pero, al momento de 0predentselo, lo llamaría de otra manera. Esto con el objetivo de saber si su papá la delataría o guardaria el secreto.

“Oigan, ahora le voy a presentar a mi novio a mi papá, pero mi papá sabe que mi novio se llama Andrés. Entonces, él va a llegar presentándose con otro nombre para ver si mi papá me delata o me sigue la corriente”, explicó la novia.

Las imágenes muestran que, tanto el papá como el novio, se estrechan la mano y se saludan. Al momento de decirle otro nombre, el papá se quedó sorprendido, pero no dijo nada. Luego ese momento, la chica grabó la reacción de su papá.

El papá le reprochó a su hija

“Qué vergüenza. Me haces pasar unas que no tienes idea. Según yo se llamaba Andrés, me lo presentas y se llama Roberto. Yo qué sé quién es. Si es eso, por favor, no me vuelvas a presentar a nadie” le reprochó el papá a su hija.

El video se ha hecho viral y cuenta con millones de reproducciones, así como miles de comentarios por parte de los usuarios.