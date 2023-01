Joven revela los requisitos de sus pretendientes: "Tiene que tener pasaporte y visa a Estados Unidos"

Una joven colombiana generó polémica en redes sociales al revelar cuáles eran los requisitos que sus pretendientes debían cumplir para ser su novio. Y es que, ella pidió que el aspirante tenga un trabajo estable y que gane mucho dinero, además tener pasaporte y visa de a los Estados Unidos.

Las demandas de una joven: "Tiene que obtener por lo menos un vehículo"

La usuaria 'Salpicón' se hizo conocida gracias a un clip donde revelaba los atributos que tiene que tener su futuro novio. Todo surgió cuando una seguidora le preguntó que necesitaba un hombre para salir con ella.

"Primero, tiene que ser profesional. No me sirven técnicos o tecnólogos... carrera profesional. Segundo, tiene que hablar o por lo menos entender un segundo idioma. Tercero, tiene que obtener por lo menos un vehículo, preferiría motos porque me encantan las motos, pero los carros no me molestan", fueron los primeros requisitos que reveló la joven colombiana.

"Cuarto, que ya tenga finca raíz o esté pagando la cuota inicial de su apartamento o casa, y si la situación es que aún este pagando su cuota inicial, es decir, que no vive en el predio que compró, es decir que está de arriendo... no puede vivir con los papás, tiene que ser independiente. Cinco, debe tener pasaporte y visa, por lo menos visa a los Estados Unidos...", continuó.

No quiere que tenga hijos: "Que tenga hecha la vasectomía"

La muchacha también destacó que el pretendiente debe tener el mismo sueldo o más que lo que ella gana: "Tiene que ganar por lo menos más o igual de lo que yo gano". Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención de los cibernautas fue respecto a los hijos: "Que no tenga hijos, y que tenga pensado no tenerlos, preferiblemente que tenga hecha la vasectomía".



"Me imagino que muchos candidatos se han de estar peleando por ser su pareja", "Ni Bill Gates cubre sus estándares", "Que risa", fueron algunos comentarios que dejaron los internautas.