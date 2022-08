Joven se compra carro de segunda y a la semana se malogra [VIDEO]

Muchas personas trabajan para cumplir un sueño. Algunos lo hacen para comprarse un celular, otros para pagar la inicial de un departamento y unos cuantos para comprarse un carro. Y es precisamente este último que se convirtió en viral en las redes sociales.

La triste historia del joven

De acuerdo a un clip publicado en TikTok, un joven cuenta que invirtió todos sus ahorros para comprarse un auto de segunda y poder movilizarse por la ciudad de manera más cómoda y rápida.

Los primeros días iba todo bien, pero una semana después pasaría lo peor: el carro dejó de funcionar y la única manera de trasladarlo era con sus propias manos.

El video se hizo viral en redes sociales

El video se hizo viral en cuestión de horas. Hasta el momento, cuenta con más de 100 mil visualizaciones y miles de interacciones.

Los comentarios por parte de los usuarios no se hicieron esperar. Algunos le aconsejaron que primero debió buscar un buen mecánico para que pueda revisar a detalle el carro y decirle si valía la pena comprarlo o no. Otros, en cambio, le indicaron investigar el lugar donde compró el carro, puesto que muchos sitios no te brindan la garantía de que el vehículo se encuentra en buen estado.