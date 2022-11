Joven se disfraza de Goku y llega a concurso en su nube voladora [VIDEO]

La popular plataforma TikTok no para de sorprender a más de uno con sus divertidas ocurrencias. Este Halloween los jóvenes han dejado volar su creatividad y han hecho de la suyas disfrazándose de personajes de antaño, tal es el caso de un joven que llegó a su centro de labores caracterizado de Goku de Dragon Ball.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su peculiar disfraz, sino la “nube voladora” en la que llegó. Es muy común que colegios o empresas organicen concursos para elegir el mejor disfraz y al parecer este joven habría decidido salir ganador a toda costa.

Lee también: Niño se viste de trabajador de popular gaseosa y causa ternura en TikTok [VIDEO]

En el clip compartido por @crackzrcarreto se puede observar el preciso momento en el que “Goku” entra a una sala en la que se encontraban todos los trabajadores de la empresa con su respectivo disfraz. Tras ello, empieza a recorrer el escenario en su “nube voladora” e incluso se da una vuelta para que todos puedan apreciar su creativo disfraz.

Lee también: Niña vestida de 'La novia de Chucky’ sale corriendo al ver a ‘La Monja’ [VIDEO]





Internautas aplaudieron la creatividad del joven

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 300 mil visualizaciones, más de 10 mil likes y casi 200 comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Si el no ganó fue una estafa ese concurso”, “No necesito ver los otros disfraces, Goku fue el ganador de manera indiscutible”, “Espectacular, díganme que ganó por favor”, “Hasta ahora es el más original que he visto”, “¿Por qué no ganó? Que injusto”, “Es increíble la creatividad que tenemos los peruanos”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.