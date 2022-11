Joven se toma foto de su graduación acompañada de su cuy [VIDEO]

A menudo, estudiantes hacen partícipes a sus mascotas para diferentes eventos. Pero, la presencia de un cuy en la foto de graduación de una estudiante se ha convertido en viral en las redes sociales.

El cuy graduado

Un fotógrafo se encontraba editando las imágenes de una graduación cuando se topó con una especial sorpresa. Se trataba de un pequeño cuy, quien se habría "colado" en el anuario de promoción.

Sin embargo, al ver que el cuy tenía la toga completa y estaba bien sentadito en las piernas de su dueña, la escena estaba preparada.

Lee también: Nietos le compran a su abuelita un loro de verdad tras verla jugar con uno artificial: "Tú eres mi Gloria"

Rápidamente, el vídeo alcanzó más de 1 millón de likes y una gran cantidad de comentarios: “AMOOOOO el cuyito está muy orgulloso de él”; “mejor el Cuyo se graduó de la universidad que yo”; “cuyo: llame el licenciado cuy, por favor”.

Carrera de cuyes desata pasión por la competencia

Un usuario subió un video a TikTok donde muestra cómo es una carrera de cuyes. Aparentemente, según los hahstags, el video fue grabado en Salcedo (Ecuador) y muestra a un grupo de jóvenes colocando a estos animalitos en una “pista de carreras”.

Varios usuarios se enternecieron al ver a los animalitos competir para llegar a ser primeros, y no dudaron en dejar sus comentarios: “lo empujo eso no vale tienen q competir limpio”; “Casi lo manda con San Pedro al ganador”; “Aquí lo que vimos que fue trampa porque le empujó no pues así”.