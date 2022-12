Joven realiza compras en supermercado donde su novio es cajero, pero este no la reconoce

Una joven realizó compras de último minuto en un supermercado solo para que su novio la atendiera y así poder verlo unos minutos antes de Navidad. Sin embargo, cuando llegó el turno de pasar por caja, su pareja no lo reconoció.

Le hace broma a su novio

La usuaria @fleeting.nigth publicó un video en TikTok de su novio atendiéndola como cajero en Plaza Vea. Y es que, la muchacha reveló que acudió al supermercado para “molestarlo”, pero al llegar tuvo que hacer varias horas de cola para verlo, pues al ser días festivos había mucha gente esperando pasar.

Al llegar su turno, la joven puso sus compras en el aparador, entre ellas una ropa interior, con la esperanza que su pareja alzara la cabeza y pudiera verla. Sin embargo, el hombre estaba tan concentrado en su trabajo que no se percató de su presencia hasta que la escuchó hablar.

El trabajador solo atinó a sonreír y no solo en todo momento mantuvo la compostura, sino, además, la atendió como a una clienta más, ya que tenía a su supervisor atrás suyo, incluso le pidió que le dictara su número de DNI y revisó el billete que le dio.

“Tres años de relación y no se sabe mi DNI” escribió la joven.

Finalmente, la tiktoker le dijo que lo estaba esperando para ir a cenar.

Video causa controversia

El contenido audiovisual de la joven se volvió viral y acumula más de 3.5 millones de reproducciones. Sin embargo, causó controversia entre los usuarios. Mientras algunos tomaron con gracia el suceso, otros criticaron a la muchacha alegando que fue impertinente e invadió su espacio de trabajo.

“Todos hablan de lo incómodo que es atender a un familiar, pero nadie habla de que la chica tuvo que esperar una gran cola por estas fechas. Ahí es”, “Es incómodo que cuando estés trabajando te vengan a molestar así cuando hay mucha gente y tienes supervisión”, “Los cajeros no miramos las caras, saludamos en automático”, “Mi novio trabaja en Ripley, pero jamás he ido a su tienda ni por juego, siento que invado su espacio laboral”, “Yo fui a fastidiarla un rato en la pollería donde trabaja, y me quedé doblando servilletas, alistando cubiertos, etc.”.

