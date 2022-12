Joven va a visitar a su novia y su suegra lo pone a pintar la casa

Un joven que acudió a visitar a su novia para tener una cita con ella terminó haciendo de pintor en la vivienda de su amada. La madre de la muchacha aprovechó la presencia de su yerno para ponerlo a trabajar, porque la pared de su casa se encontraba manchada.

Hizo de pintor

Las visitas a las casas de los novios no siempre salen como lo planeado y eso quedó demostrado en un video de TikTok donde un joven acudió a la casa de su pareja para visitarla y pasar un tiempo de calidad con ella. Sin embargo, su suegra lo puso a pintar el predio. La mujer dio a su yerno una banca y una brocha de pintura para que arreglara la pared.

En el clip publicado por la usuaria Lizbeth Sandoval ︎︎ se ve al hombre concentrado pintando la pared con delicadeza para evitar cualquier tipo de accidente. Asimismo, el muchacho tampoco podía salir de su asombro y miraba desconcertado a la cámara como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo.

Usuarios comparten anécdotas similares

El video del joven pintando se volvió viral en la red social y acumula más de 10 millones de reproducciones y miles de comentarios.

En TikTok los usuarios comentaron divertidos la anécdota y muchos compartieron situaciones similares que vivieron en casa de sus parejas.

“Bueno al menos se está ganando a la suegra”, “Así se conquista a la suegra”, “A mí una vez mi ex suegra me puso a limpiar toda la casa”, “Con una suegra así para qué enemigos”, “Eso le va pasar a mi novio mañana”, “No eres el único yo fregó, limpio, pinto puse la luces, limpio el techo de todo”, “Confirmo me ha pasado en mis tres relaciones”.

