Jovencita estalla de cólera luego de ser plantada por su novio: "Prefiere a sus amigos que a mí, me hizo perder 10 dólares"

Todos disfrutamos salir a pasear y divertirnos en pareja, con amigos o en familia. Sin embargo, los planes -a veces- no son ejecutados de la mejor manera, lo que obliga a cancelar o posponer el tan esperado paseo.

Este fue el caso de una niña de 14 años llamada Nohely que se volvió viral en TikTok.

Enojada con enamorado

La usuaria @itssjereelys compartió un video en donde se puede apreciar las quejas inconsolables de la pequeña Nohely, quien cuenta cómo fue que su ‘enamorado virtual’ le canceló una cita al cine.

“A última hora me dijo que no podía, justo después de que había comprado los tickets. Me hizo perder 10 dólares. ¡10 dólares!”, revela la niña en el divertido clip de 15 segundos.

Desahogo total

Tras la cancelación de la cita, Nohely reveló el mensaje que le envío al muchacho.

“Me parece una falta de respeto que me cambies las cosas a última hora. Esa vaina no me gusta. Llevo tiempo buscando la forma de salir y siempre tienes una excusa. Ya ni quiero salir contigo, ni siquiera quiero hablarte. No me vengas a decir que no me moleste”, decía parte del mensaje de desahogo escrito por la niña de 14 años.

La enojada muchacha cerró el video con un consejo certero: “No tengan novio. Para qué tener un solo novio, si puedes tener cinco”, dijo entre risas.

Hasta el momento, el gracioso clip cuenta con más de 7 millones de reproducciones, un millón de ‘me gusta’ y más de 10 mil comentarios.