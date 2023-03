Jóvenes convierten skatepark en una enorme piscina tras fuertes lluvias: “Solo falta la ola”

El ingenio peruano no tiene límites. Y esto quedó demostrado gracias a un video que se convirtió en viral en las redes sociales. Un grupo de jóvenes improvisó una piscina en un skatepark que se llenó de agua tras las fuertes lluvias que azotaron Chimbote.

¡Salieron a divertirse!

Nohely Rodríguez (@nohelyrodriguezz), una usuaria de TikTok, publicó un video donde un grupo de jóvenes se divertía en un skatepark que se vio inundado debido a las lluvias que golpearon Chimbote.

En el clip, se aprecia a niños y jóvenes jugar con el agua empozada de la nueva "piscina". Hasta se puede ver cómo algunos optan por deslizarse por las rampas de la pista de patinaje para refrescarse de una mejor manera.

Ingenio viral

El video, se convirtió en viral de manera inmediata en TikTok. Actualmente, cuenta con más de 380 mil reproducciones, 364 comentarios y más de 15 mil me gustas.

"En Perú nunca te aburres", “Esos son inmunes”, “Imagina estar en Europa y perderte esto”, “Yo ya no quiero reírme de estas cosas, pero no cooperan”, “Aprovechando el bug”, "El que tenga miedo a morir que no nazca", "Chévere el skat park inundable", “Sacaron el lado bueno de todo”, “Siempre hay que mirar el lado bueno de todo”, son algunos de los comentarios del video.

Chimbote sabe divertirse

En otro video, el usuario @twousers.12 mostró algunos momentos divertidos que se han vivido en las últimas semanas en Chimbote a pesar de las inundaciones.

En el clip se visualiza un compilado de los momentos más graciosos ocurridos en la zona por el huaico. El video ha alcanzado, hasta ahora, más de 70 mil reproducciones.