Uno de los cantantes surcoreanos de música K-pop que se ha ganado el corazón de todas sus seguidoras por haber formado parte del elenco del recordado dorama ‘Boys Over Flowers’, es definitivamente Kim Hyun Joong y es que, con su excelente personalidad, carisma y profesionalismo, ha hecho delirar a miles de fans en todo el mundo.

Una de ellas, es una jovencita limeña, a quien no le importó el roche y se animó a vender caramelos en un bus, con el fin de recaudar dinero para comprar su entrada para el concierto de su ídolo que se realizará este 4 de octubre en el Plaza Arena del Jockey Club.

Los usuarios de la unidad de transporte fueron los principales espectadores de este singular hecho, en el que la fanática, con cartulina en mano, explica el motivo de su presencia en el lugar.

“He subido a este medio de transporte porque me he enterado hace poco que mi amado ser, Kim Hyun Joon va a venir al Perú y va a dar un concierto en Plaza Arena y yo quiero ir a su concierto. Para los que no lo conocen es el actor de ‘Boys over flowers’ es el chico de aquí y canta ‘Because, I’m Stupid’ y quiero ir a su concierto, es por eso que estoy parada frente a ustedes”, afirmó la admiradora.

Pero todo no quedó ahí, pues sacó de una pequeña bolsa unos singulares caramelos a fin de venderlos a los pasajeros para seguir juntando y comprar la anhelada entrada.

“He venido con unos ricos caramelitos sabor chocolate…. Para los que deseen colaborarme, voy a pasar por sus asientos muchas gracias y que viva Kim Hyun Joon”, acotó la fanática.

Los videos, que fueron subidos por la usuaria @nataniel.goby, se hicieron virales instantáneamente en la red social Tiktok, logrando así 1.9 millones y más de 70 mil visualizaciones respectivamente.