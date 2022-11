La Chilindrina Huachana le respondió a María Antonieta de las Nievas: "No es como ella dice"

La popular Chilindrina huachana se ha convertido en uno de los personajes más reconocidos en las redes sociales en Perú. Aunque eso no significa que esté a salvo de las críticas, como las que recibió por parte de María Antonieta de las Nieves, así que salió para defenderse.

Alex Brandon fue entrevistado por un youtuber peruano para responder a los comentarios que hizo la reconocida actriz mexicana y aseguró que no cree que la intérprete lo demandará por interpretar al conocido personaje de la vecindad del Chavo del 8.

No piensa que será demandado

En una charla con el canal de YouTube de El Loco Pildora, el animador de Huacho se mostró muy seguro que María Antonieta de las Nieves no lo demandará ya que él adoptó el personaje de la Chilindrina para poder trabajar y así sustentar a su familia.

"Dice que me va a demandar, pero cómo me va a demandar. Ya no me va a demandar y no creo que pase eso porque todo fue porque María Antonieta de las Nieves, de México, estaba diciendo que en los videos salgo tomando", declaró Alex Brandon.

"Que esto y que es para niños, pero no es que yo me haya querido grabar tomando, sino es el público que entraba a las discotecas es el que me grabó con cámaras escondidas", explicó.

De igual forma, el cómico no tenía planeado ser la Chilindrina y había notado que se parecía. Cuando lo intentó y vio que estaba generando ingresos, decidió que seguiría trabajando como el personaje. "Yo mismo me vi al espejo y me hice dos colitas y como vi que me parecía a María Antonieta, al personaje de la Chilindrina, por eso es que estrené el personaje y gracias a ese personaje sigo saliendo adelante", confesó.