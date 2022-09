Larcomar: todo lo que no sabías del centro comercial

Uno de los centros comerciales más emblemáticos y predilectos tanto por los peruanos como extranjeros, es definitivamente, Larcomar.

Este lugar, está ubicado frente al mar en Miraflores y en sus 45.000 m², no solo encontraremos todo tipo de tiendas comerciales o lugares de entretenimiento, sino además, podemos disfrutar de la deliciosa comida en los más elegantes restaurantes de todo Lima.

Historia

Como se recuerda, este increíble punto de encuentro se inauguró el 27 de noviembre de 1998 por el arquitecto Eduardo Figari Gold, como parte de la obra peruana preseleccionada a la primera edición del Premio Latinoamericano de Arquitectura “Rogelio Salmona: espacios abiertos/espacios colectivos”.

La construcción se ejecutó en el sector del Malecón de la Reserva, exactamente entre el tradicional Parque Salazar y La Concha Acústica.

A pesar de que la obra generó el disgusto de muchas asociaciones protectoras del medio ambiente, vecinos aledaños, hasta del propio escritor Mario Vargas Llosa, quien señalaba que era injusto exterminar aquella zona llena de vida, para reemplazarla por cemento y chimeneas espantosas de mal gusto.

En la actualidad, se ha convertido en una zona exclusivamente icónica que beneficia la imagen de nuestro país y la del mencionado distrito.

Visitantes

Al mes, Larcomar recibe medio millón de personas entre las cuales destacan aquellos visitantes quienes llegan al Perú con el fin de hacer turismo y conocer los distintos atractivos de nuestra ciudad.

Dueños actuales



Los inversionistas que adquirieron este famoso emporio el 6 de julio del 2010, son la empresa chilena Parque Arauco, dueños también de otros establecimientos comerciales como MegaPlaza Independencia, Mega Plaza Express Villa El Salvador, Parque Lambramani (Arequipa), El Quinde (Cajamarca), VIAMIX Chorrillos, OULETARAUCO Lurín, y más.

Distribución

Está dividido en distintos segmentos, con el fin de que la población pueda disfrutar a lo grande de su visita.

Tiendas

Cuenta con 79 tiendas por departamento relacionadas a la belleza, calzado, electrónica, moda, ópticas, hogar, joyería, entre otras, donde se encuentran marcas nacionales e internacionales como Adidas, Gap, Aruma, Converse, H&M, Ishop, Ilaria, Guess, Calvin Klein, etc.

Restaurantes

Los lugares de comida no se quedan atrás, pues tienen reconocidas cafeterías, heladerías y restaurantes como Beso Francés, KO By Osaka, La Bonbonniere, Fridays, Popular, Mangos, Starbucks, HÄAGEN-DAZS, etc.

Estacionamiento

Tienen en su haber, uno de los más grandes estacionamientos en todo Lima con más de 7 niveles y es administrado por la empresa Los Portales. En el puedes dejar de manera segura tus automóviles, bicicletas y motos, mientras visitas el centro comercial.

Horario de atención



Se encuentra abierta al público de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. y el ingreso es totalmente gratuito.

Pet Friendly



Aunque no lo creas, este mall desde este año se ha convertido en Pet Friendly, por lo que no puedes dejar de asistir en compañía de tu linda mascota, con el fin de pasar un momento único y agradable.

Su certificación fue brindada parte de la Municipalidad de Miraflores, convirtiéndose así en un espacio para toda la familia.

Cabe recalcar, que esta excelente iniciativa, permite que las mascotas ingresen al centro comercial en su totalidad, por lo que han implementado distintos bebederos y tachos en distintas áreas, para así brindar comodidad tanto a los dueños como a los engreídos de cuatro patas.

ACCIDENTES

Incendio cine 'UVK Larcomar'



Una de las tragedias que conmocionaron a toda la población peruana fue la del Cine UVK de Larcomar ocurrida el pasado 16 de noviembre del 2016, en donde fallecieron cuatro personas asfixiadas a raíz de una sobrecarga eléctrica en la sala 11 del mencionado recinto.

El fatídico hecho ocurrió a raíz de las instalaciones precarias a base de filamentos de cobre que no se encontraban protegidas y las cuales generaron una combustión súbita generalizada provocando la muerte de los empleados Ana Betsabé Torres Cochachín (46), Joel Mario Condori Rejas (27), Zoledad Moreima Oliveros (42) y Sonia Graciela Repetto Chamochumbi (71) quienes quedaron atrapados en el lugar.

A pesar de que los bomberos demoraron casi 6 horas en apagar el incendio, no lograron rescatar a las víctimas con vida, pues el centro de esparcimiento no contaba con los implementos de seguridad.

“No había un sistema de rociadores en salas ni pasillos. Los detectores de humo tampoco funcionaron a tiempo”, afirmó uno de los abogados de los deudos.

Es preciso mencionar, que aunque se quiso responsabilizar a un trabajador externo, por el cual el ministro del interior Carlos Basombrío ofreció la cantidad de S/15.000 de recompensa ante su captura a raíz de que se dio a la fuga, los respectivos peritajes forenses aseveraron que el autor intelectual fue la cadena de cines responsabilizándola así de homicidio culposo.

“Se terminó el informe policial del incendio en Larcomar, donde se denuncia por homicidio culposo a UVK y otros varios presuntos autores, pues hubo negligencia en el deceso de cuatro trabajadores”, acotó el agente de Seguridad del Estado.