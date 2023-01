¡Maravillosa jugada! Hombre utiliza traductor para coquetear extranjera

¡Qué buena técnica! Un joven no tuvo mejor idea que conquistar a una chica que conoció en una fiesta utilizando el traductor de Google.

El video fue publicado en TikTok y generó una serie de comentarios por parte de los usuarios, quienes destacaron su "habilidad" para entablar con una extranjera.

Joven usa Google Traductor para coquetarle a extranjera

Magda (@_magdalentarumi), una usuaria de la red social china, dio a conocer una novedosa técnica de comunicación. Se trata de un hack empleado por un muchacho para comunicarse con una joven que hablaba un idioma distinto.

Lee también: Tiktoker y su hilarante consejo a la madre de Clara Chía: "Si fuera mi hija, me la llevo a Marte"

“El que no te habla, es porque no quiere. Google Traductor”, se puede leer en la descripción del clip.

En el video se puede ver que el joven utiliza los servicios del clásico traductor de Google para comunicarse con la extranjera, quien le correspondió enseguida acompañándolo a la pista de baile.

Usuarios reaccionan a la técnica de conquista

Ante la llamativa situación, miles de usuarios elogiaron la iniciativa del joven, asegurando que lo pondrán en práctica si se presenta la oportunidad.

Lee también: Mujer enloquece tras escuchar tiradera de Shakira a Piqué: “Dale con la silla, Shaki”

“Queremos la Champions”, “Es que sí alcanzó buena skin”, “Y le decimos crack a Messi”, “Me representa ese buen soldado”, “Traductor y señas jajaja”, fueron algunos de los comentarios más divertidos.

Otros usuarios buscaron la oportunidad para pedir consejos a la hora de comunicarse con extranjeros: "Eso me pasa ami ahora, en mi instituto hay una alemana nueva y no he podido acercarme a hablarle. no sé qué me pasa. me pueden aconsejar?"