Mariano De la Canal, fan de Wanda Nara: "Dejé de ser vegano porque me mordió un perro"

Mariano De la Canal, mejor conocido como el fan de Wanda Nara, contó en una entrevista cómo fueron sus inicios en el mundo del espectáculo y la particular razón por la que dejó de ser vegano.

En entrevista con el portal Infobae, el fanático de la empresaria señaló que se sintió traicionado por los animales, luego que un perro lo mordiera. Por lo que, decidió dejar atrás el veganismo. Tras el incidente, De la Canal confesó que se fue a un popular puesto de comida rápida.

“Dejé de ser vegano porque me mordió un perro. Entonces dije, yo voy a militar para los animales y viene uno y me muerde. Entonces, ahí dejé de ser vegano”, confesó.

Ante la incredulidad de la periodista ante su confesión, De la Canal reiteró su decisión luego del penoso incidente que vivió con un can.

"Yo la verdad que militaba para todo eso, el veganismo, el vegetarianismo, todo eso, pero me mordió un perro en la calle y dije: '¡Wow!, yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde. Entonces, me fui a comer una hamburguesa. Y ahí estoy engordando de nuevo", agregó.

¿Quién es Mariano De la Canal?

Mariano De la Canal es un personaje que se hizo famoso luego aparecer en el programa ‘Bailando por un sueño’ y confesarse como un gran fan de la empresaria Wanda Nara.

Tras su aparición en el show, conducido por Marcelo Tinelli, De la Canal aprovechó la atención de la prensa y las cámaras para hacerse un nombre en el mundo del espectáculo. Actualmente, es productor teatral y una estrella de la televisión boliviana.