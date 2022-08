Joven renunció a herencia de 4000 millones de dólares: “No quiero ser tan rica”

No todas las personas nacen en una buena familia y deciden renunciar a todos sus beneficios. Este es el caso de Marlene Engelhorn, estudiante de Literatura Alemana y que, con solo 29 años, puede llegar a heredar 4000 millones de dólares. Sin embargo, ella no quiere recibir tanta cantidad de dinero.

Joven renuncia a su herencia por no querer ser “tan rica”

Marlene Engelhorn es descendiente de Friedrich Engelhorn, el fundador de BASF, una de las compañías químicas más ricas del mundo. En 2021, la empresa ganó más de 78.000 millones de dólares. Sin embargo, la decisión de renunciar al 90 % de su herencia sorprendió a todos.

Pero, todo tiene una explicación. Engelhorn lidera y defiende movimientos que tienen como objetivo la conciencia de clase y la redistribución de la riqueza. Es decir, considera que mientras más dinero tengan las personas, más impuestos deben pagar. Además, cree que administrar una fortuna no es fácil. Por ello, está decidida a no recibirlo. “Gestionar ese patrimonio conlleva mucho tiempo. No es ese mi proyecto de vida. No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica”, respondió.

La abuela de Marlene Engelhorn ocupa el puesto 687 de las personas más ricas del mundo, de acuerdo con la revista 'Forbes'. Su familia tendría una fortuna acumulada de más de 150 años. “No debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no trabajé yo”, explicó.

MEET A MILLIONAIRE WHO SUPPORTS A #WEALTHTAX!



“I want to share my wealth in a transparent and democratic process. Millionaires should not get to decide whether or not they contribute in a just way to their societies” - Marlene Engelhorn@mom_inst @GuerrillaFound pic.twitter.com/gBtMgC6eyx — Millionaires for Humanity (@Mills4Humanity) May 25, 2021

La joven considera que “no podría ser feliz”

Por otro lado, Marlene Engelhorn es consciente que sus privilegios los tiene gracias a su familia. Por ello, cree que no es una buena recibir dinero si existe pobreza y desigualdad. “No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia”, expresó su punto de vista.

Para compartir su pensamiento, creó un movimiento llamado Taxmenow, el cual defiende la justicia social y pide que herederos como ella renuncien a sus patrimonio para que los ricos paguen una mayor cantidad de impuestos.