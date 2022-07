“Me volví meme por accidente”: La misteriosa identidad de Kayode Ewumi, el chico de los stickers y memes

La inmediatez es una de las características principales de nuestra era digital. Hoy en día es común que un video, una canción, una fotografía se vuelva viral y sea compartida por el mundo entero, más aún si es de carácter jocoso. Sin embargo, detrás de cada contenido audiovisual se esconde una historia y los protagonistas son personas comunes que se ven sorprendidos por la “fama” y muchas veces deben cargar con el peso del humor negro que rodea a su imagen personal.

Este es el caso de Kayode Ewumi, quien desde hace algún un tiempo se volvió viral por una fotografía suya a modo de “pensante”. El también conocido “smart guy”, es tendencia en redes sociales y su imagen se ha distribuido en memes, sticker y gif que son compartidos a diario y usados en conversaciones virtuales. Sin embargo, muchas personas no sabían de su identidad y de la asombrosa carrera del chico de los memes.

¿Quién es Kayode Ewumi, el “Smart guy” de internet?

Kayude Ewumi nació en Inglaterra y estudió periodismo. Sin embargo, al no sentirse a gusto con la carrera decidió abandonarla a los pocos meses y terminó graduándose en la carrera de Teatro y Prácticas Profesionales de la Universidad Lincoln.

Kayode Ewumi ha estado ligado al mundo del espectáculo desde entonces. El joven participó del documental The Hood Documentary, no solamente como guionista sino que también apareció en seis capítulos, fue justamente gracias a este proyecto que realizó con un grupo de amigos que fue captado por la BBC. La cadena publicó el video en su página de YouTube y desde entonces una captura de imagen donde Ewumi lleva apunta con su dedo a su cabeza como diciendo “Piensa antes de …” se volvió viral en internet y terminó alojándose en miles de celulares del mundo. Kayode también ha destacado por producir y actuar en Enterprice.

Kayode Ewumi : ¿Qué dice de su repentina fama?

En una entrevista para BuzzFeed LATAM, el joven contó la anécdota que lo llevó a la fama. “Me convertí en meme por accidente. ¿Cómo fue? Le guiñé un ojo a la cámara, lo siento me gusta guiñar’, comentó. Desde que su video salió a la luz muchos de sus conocidos no dudaron en escribirle y preguntarle si se trataba de él, cada vez su imagen iba cayendo en las manos de miles usuarios a nivel mundial. “Recuerdo que la gente me enviaba mensajes: ‘¿Eres tú?’, porque en ese entonces yo era más delgado que ahora”, señaló. Con el paso del tiempo no le quedó más que aceptar su popularidad. “Es lo que hace feliz a las personas, ¿no?”, indicó.

Entre los memes más conocidos de Ewumi se encuentran los llamados “Roll Safe”, una peculiar forma de razonar ante una situación y dar consejos: “Si tienes la letra fea, no tendrás que escribir en los trabajos grupales”, “No me puedes dejar de querer, si nunca me has querido”, “No pueden frienzionarte si nunca te declaras”, “Si no tienes pareja el 14 de febrero, no tienes que gastar dinero”, “No tienes que sufrir por amor si nadie te quiere”, son los memes más conocidos.

Kayode Ewumi meme

Twitter

Los usuarios usaron la foto de Kayode Ewumi para hacer memes de "consejos románticos"

Twitter

La imagen de Kayode Ewumi se ha convertido en un meme clásico además fue adaptado como sticker para celulares.

Twitter