¡Medidas desesperadas! Jóvenes ingirieron 10 kilos de comida de su equipaje para poder viajar a Islandia

Viajar con amigos siempre genera risas y buenas anécdotas. Y esto ha quedado comprobado gracias a un video viral en TikTok.

Un grupo de compañeros tuvieron que comer 10 kilos de comida de su equipaje para poder viajar a su destino.

La escena generó decenas de comentarios en las redes sociales.

Una tarea complicada

Lucía (@luciapallardo), una usuaria de la plataforma china, publicó un video de cómo ella y sus amigos de viajes tuvieron que comer 10 kilos de comida que llevaban en su equipaje.

Los jóvenes habían ideado un plan para no gastar en comida en Islandia, por lo que decidieron llevar una maleta llena de refrigerios. Lamentablemente, la maleta excedía por 10 kilos el peso requerido por la aerolínea. Debido a esto, tuvieron que comer grandes cantidades de alimentos en un tiempo muy limitado para poder viajar.

‘Tragones’ virales

El clip, el cual tiene una duración de 20 segundos, se hizo rápidamente viral en TikTok. Actualmente, cuenta con más de 500 mil reproducciones, 8 mil me gustas y más de 90 comentarios.

"A mí siempre me pasa al regresar", "Un táper en cada bolsillo del abrigo y listo", "Yo que solo viajo para poder experimentar la comida del lugar", "Qué raro que no lo hayan pesado antes", "Me voy a Italia y veo que me va a pasar lo mismo", "Yo hice lo mismo para Islandia también. Llenamos nuestras botas de lentejas, garbanzos y sopa instantánea", son algunos de los comentarios del video.