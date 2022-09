Mujer encuentra a su novio con otra en concierto de Rosalía

Rosalía se ha convertido en la artista revelación de los últimos años y todos mueren por ir a uno de sus conciertos. Sin embargo, uno de sus espectáculos se volvió viral no por la performance de la española en el escenario, sino porque fue testigo de un caso de infidelidad.

Infidelidad en un concierto

Cuando la cantante española anunció que Colombia estaría dentro de su tour mundial, muchos de sus fanáticos se emocionaron. Una de ellas @pastizall, quién ya tenía todo listo para disfrutar de una noche mágica en Bogotá.

Todo marchaba bien para esta chica, hasta el día del concierto,donde encontró a su pareja con otra mujer. "Con mi ex habíamos comprado los boletos para ver a Rosalía, lo llamé para que me lo diera o me la vendiera y el maldito me dice dizque las empeñó; obvio me tocó comprar una a último momento y pues me lo acabo de encontrar con la que me puso cacho", fue lo que contó esta usuaria.

La decepción y la tristeza invadieron a la joven. "La verdad es que quiero llorar, pero mi cuerpo sabe que no vale la pena y no me lo ha permitido, pero les digo que me siento mal", añadió la muchacha.

La historia se hizo viral en las redes sociales. Los usuarios la felicitaron por haber salido de esa relación y esperan que siga adelante después de ese mal momento.

con mi ex habíamos comprado las boletas para ver a @rosalia …lo llamé para que me la diera o me la vendiera y el maldito me dice que dizque las empeñó, obvio me tocó comprar una a ultimo momento y PUES ME LO ACABO DE ENCONTRAR CON LA QUE ME PUSO CACHO qué gonorreaaaaa — laura🥭 (@pastizall) September 1, 2022

así llegué: Linda y feliz porque después de ese asqueroso encuentro, me dieron bebidas, hamburguesas y un vape gratis, además conseguí transporte MUY rápido. De verdad que ahora la vida me sonríe tanto que cada vez me queda clarísimo que ese hp me robaba todo lo bonito de ser pic.twitter.com/PbJLt9rAk3 — laura🥭 (@pastizall) September 1, 2022