Mujer fue despedida dos veces por la misma empresa

Una joven trabajadora de los Estados Unidos fue tendencia en las redes sociales al contar su historia. Resulta que la muchacha había sido despedida no una, sino dos veces por la misma empresa, quien la describió como 'tóxica'. La mujer expresó su descontento en un video publicado en la plataforma TikTok.

Una vez que acabó de contar su extraña anécdota, miles de cibernautas comenzaron a comentar respecto. Algunos de hablaron de sus propias experiencias, otros contaron situaciones peores, pero todos mostraron su apoyo a la joven y esperan que pueda disfrutar de un buen descanso.

¿Como fue despedida dos veces?

La usuaria '@samandtuckco_' comenzó su historia indicando a relatando que no podía ingresar al sistema interno utilizado por la compañía. Rápidamente, se puso en contacto con alguien para averiguar que estaba sucediendo, pero solo le contestaron que se trataba de un pequeño error.

Paso un momento y ella por fin pudo reintegrarse, pero en unos días la mujer fue sorprendida por un despido repentino. "Me despidieron de verdad... Me despidieron dos veces de la misma empresa. ¿Qué demonios?", fue lo que dijo en el clip viral. Ante ello, la usuaria solo se limitó a llamar a la empresa como 'tóxica' debido a que no manejaron las cosas de una manera transparente.

Pero, la mayor pregunta era por qué la sacaron de la compañía. La joven explicó en un segundo video en TikTok que dicha empresa estaba despidiendo personal durante los últimos meses debido a las complicadas condiciones del mercado. De la misma manera, ella se habría negado a adular a sus superiores, siendo el principal motivo de su despido, aunque también aclaró que se siente feliz y libre y ahora comenzará un negocio propio.