Mujer ingresa al hospital por un dolor estomacal, da a luz y a las horas va a trabajar

Una mujer sorprendió a los usuarios de TikTok al contar la historia de cómo llegó a un hospital por un mal estomacal, pero terminó dando a luz y a las pocas horas tuvo que ir a trabajar. Como lo lees: en un solo día se convirtió en madre y tuvo que seguir con sus labores.

Sin sospecha alguna

La protagonista de este peculiar hecho es Britt (23). A través de TikTok, la joven decidió contar el caso de su embarazo, el nacimiento de su hija y cómo tuvo que ir a trabajar a las pocas horas de dar a luz.

Según reveló, unas horas antes del inicio de su jornada laboral, sintió un fuerte dolor en el estómago. Por ello, tuvo que ir de emergencia al hospital. Tras examinarla los médicos le dijeron que estaba en labor de parto y prepararon la sala para traer a la vida a su hija.

La noticia la tomó por sorpresa, pero no la dejó pensar mucho ya que a los instantes estaba dando a luz y teniendo en brazos a su pequeña.

Britt aseguró que nunca se enteró que estaba embarazada y menos de un periodo tan avanzado, ya que su cuerpo nunca cambio de contextura. Se mantenía en su peso de siempre, no tenía bultos en la barriga y como su menstruación siempre había sido irregular no sospechó que pudiera estar en periodo de gestación.

Dio a luz y se fue a trabajar

Sin terminar de procesar lo sucedido, horas después de dar a luz, tomó sus cosas y se fue a su trabajo.

“Mi hija nació un poco antes de las 2 a.m. Me dieron de alta un poco antes de las 6 a.m. Y mi turno comenzó a las 10:30 u 11 (…) no podía procesar ningún dolor porque estaba en estado de shock”. En mi trabajo, solo le dijo a mi gerente que estuve en la sala de emergencias la noche anterior debido a que no me sentía bien”, narró.

Asimismo, con los días decidió no acudir más a su trabajo, pero continuó guardando el secreto. “Las palabras que tuve un bebé no podían salir de mi boca, (era) una escena de película para mí”, relató en una segunda parte del video en TikTok.