Mujer le regala entradas al Mundial a su esposo para pasar más tiempo con su amante

En un mes empieza la fiesta más importante del fútbol y miles de fanáticos están locos por querer ir a Qatar. Uno de ellos es un hincha inglés, quien irá a la Copa del Mundo gracias a su esposa. Sin embargo, la historia que hay detrás es -verdaderamente- siniestra.

Esposa le regala entradas al Mundial a su esposo

Sarah, como se hace llamar la mujer, tiene más de 17 años de casada. Todo iba bien hasta hace algunos meses, cuando la relación se apagó. Debido a ello, decidió probar suerte en un sitio de citas donde conoció a su amante. "Ha sido emocionante, como un romance adolescente y ambos sentimos exactamente lo mismo al respecto", indicó la mujer.

Pero eso no es todo. Sarah reconoció que la aventura le ha ayudado en su relación. "Mi esposo me ha comentado que me ve mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses, y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja, argumentó la señora.

El vuelo a Qatar

Debido a esto, Sarah decidió hacerle una sorpresa a su esposo: regalarle entradas para el Mundial Qatar 2022. En un principio tuvo dudasde ello, pero no quería aprovechar la oportunidad para pasar más tiempo con su novio. Por ello, se esforzó para poder conseguir boletos a pesar de que, si se enterara del engaño, podría destruir su matrimonio.

El diario Metro se puso en contacto con ella y contó su historia, que más tarde se volvería viral. Sarah lleva 17 años casada con su marido y tienen 2 hijos; sin embargo, ella decidió un día probar un sitio de citas para personas casadas. Gracias a ello, pudo conocer a su amante y comenzaron a frecuentarse en algunos momentos; el viaje que hará la pareja de Sara durará alrededor de 2 semanas, algo que usará para pasar tiempo a solas con su novio.