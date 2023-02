Mujer llevó a su hijo a una fiesta de cumpleaños, pero al llegar se dio cuenta de que se confundió de fecha

Algunas veces la memoria suele jugarnos una mala pasada, como es el caso de una madre de familia quien llevó a su niño a la fiesta de cumpleaños, pero al llegar se dio con la sorpresa que la reunion ya se había realizado.



La fiesta era el jueves

La usuaria @vanessarubiolezam compartió a través de su cuenta de TikTok el vergonzoso momento que pasó al llegar a la fiesta de los compañeros de su pequeño, pues muy segura de la fecha lo llevó un sábado, sin imaginar, que el evento era el jueves.

En el video se puede apreciar como la mujer solo atinó a reírse de su torpeza, mientras su hijo con regalo en mano, se mostró muy molesto no solo por haberse perdido la fiesta, sino, además, por pasar verguenza con los familiares de su amigo.

La reacción de los usuarios

El clip no tardó en hacerse viral y ahora suma 1 millón de reproducciones. Además, generó infinidades de comentarios por parte de progenitoras quienes se sintieron identificadas con la situación.

“Yo celebré los 10 años de mi hija y ella cumplía 9”, “Yo una vez llevé a mi hijo a su primer día de colegio y aún faltaba una semana”, “Yo fui a una boda, llevé el regalo a la mesa correspondiente, no reconocía a nadie y hasta que pasaron los novios a mi mesa me di cuenta que no era ahí”, “A mi me pasó, pero era animadora y llegué un día antes”, se pudo leer en la caja de comentarios.