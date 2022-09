Mujer recibe de regalo el mismo perfume que su esposo le compró antes de morir

Todos los días vemos historias conmovedoras en Internet. Esta vez, un joven le hizo un presente a su madre, quien tuvo una reacción conmovedora y se volvió viral en las redes sociales.

Señora recibió sorpresa por parte de su hijo

Una mujer estaba de cumpleaños. Meses atrás, le había pedido a su esposo que le regalara uno de sus perfumes favoritos. Este cumplió el deseo, pero por cuestiones de la vida no pudo dárselo: el señor falleció a las pocas semanas.

Sin embargo, el hombre ya había comprado el perfume y se lo había entregado a su hijo para que este se lo diera a su madre.

Ya en el día del cumpleaños, el joven le entregó el regalo, y la reacción de la madre se hizo viral en las redes sociales.

“El día de hoy cumplí, por fin, 39 años. Mi hijo mayor me tenía una sorpresa desde el sábado, es un detalle muy valioso para mí. El día que falleció su padre me traía de sorpresa un perfume que yo le pedí desde hace mucho tiempo, pero no me lo alcanzó entregar. Mi hijo me lo regaló ese mismo perfume que su padre no me pudo entregar el día que falleció”, publicó la señora en su cuenta de TikTok.

Las redes sociales hicieron viral el video

La historia conmovió a todos sus seguidores quienes le mostraron su apoyo. El video se hizo viral en cuestión de días y más personas se conmovieron. Un detalle que quedará grabado siempre en sus mentes.