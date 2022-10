Mujer se encontró con Gohan en el supermercado y causó sensación en TikTok

Los niños son los protagonistas favoritos de los virales de las redes sociales. Y es que con su pureza y ternura se roban el corazón de millones. Este fue el caso de una joven que encontró en un supermercado a un bebé disfrazado de un personaje del anime Dragon Ball.

Papá disfraza a su pequeño de Gohan

El video fue publicado por Scar Crossley (@.crossley) una joven chilena que salió el fin de semana a hacer las compras de su hogar. Cuando tuvo un divertido encuentro con un padre y su pequeño hijo. Lo llamativo de este momento es que el bebé estaba vestido de la misma manera que Gohan, el hijo de Gokú en su versión más pequeña en Dragon Ball Z. Incluso tenía puesto la cola de mono que tienen todos los saiyajin.

“Andar en el súper hasta que… te encuentras a Gohan”, escribió muy emocionada la joven, quien al parecer también es muy fanática de la serie animada. De hecho, al haberle parecido muy llamativo el disfraz decidió buscarlo en internet para compartirlo con sus seguidores, quienes querían conseguirlo para los más pequeños de sus hogares.

La reacción de los usuarios

El video del pequeño Gohan se convirtió en viral en solo dos días, pues consiguió más de 13 millones de reproducciones. No solo eso, sino que también alcanzó un millón de me gustas y superó los 6 mil comentarios en TikTok.

Por su parte, los cibernautas quedaron enternecidos con la imagen y no dudaron en compartir su comentario en la publicación.

“Triunfó como papá”, “Lo ame”, “Amigo eso es lo más épico que he visto”, “eso no es muy anticonceptivo de su parte”, “Yo cuando tenga hijos”, “Crianza bien hecha”, “Si no vamos a ir a bodega con nuestro crío así no quiero nada”, fueron algunos comentarios en el video.