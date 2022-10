Mujer se graduó como piloto y la bautizaron con aceite de avión

En redes sociales se ha hecho viral un hecho de por más extraño. Resulta que una joven, quien se acaba de graduar como piloto, fue bañada en aceite de avión en un ritual, según indican los expertos, común entre los pilotos.

En el clip, compartido por @cynjyr, se puede observar el preciso momento en el que la mujer, de origen venezolano, es bañada en aceite de avión mientras se encontraba sentada en una silla. Sin embargo, esto no sería todo, ya que también su cabello terminó siendo cortado como parte del bautizo.



Internautas bromearon con la situación

El material audiovisual, que viene generando todo tipo de reacciones, se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 12 millones de visualizaciones, más de 300 mil likes y casi 5 mil comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Imagínate a nosotros los médicos, ya me veo bañado en sangre con placenta de mi primer parto”, “Me recuerda a un amigo cuando recién entró a trabajar en mecánica, le pusieron aceite en la ropa interior”, “Maravilloso y divertido bautizo, ¡muchas felicidades!”, “Jajaja si fuera tu ya estaría sufriendo por mi cabello”, “A mi primo también le hicieron lo mismo, ¡felicidades!”, “Si así es el bautizo, no me quiero imaginar cómo será el entierro jajaja”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.